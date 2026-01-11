محافظ مطروح: إنشاء وتجديد 5 مدارس للتعليم المجتمعي في المحافظة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تقرر إنشاء وإحلال وتجديد 5 مدارس للتعليم المجتمعي بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في القرى والتجمعات، ومنع التسرب التعليمي.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ مطروح، اليوم الأحد، لمبادرة المشاركة المجتمعية لإحلال وتجديد 5 مدارس، بحضور نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وفاروق أبو ظاوة، أحد الممولين لمشروع ترميم المدارس، وممتثل زايد، مدير التعليم المجتمعي، والمهندس طارق القباني، والمهندسة ياسمين عبد الكريم، بفرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.

ويضم بروتوكول التعاون والمشاركة المجتمعية التبرع برفع كفاءة أو إحلال وتجديد عدد 5 مدارس مجتمعية بمدينة براني غرب محافظة مطروح، وهي مدارس تجمعات ربيع والحرش، والشعراوي، وعمر بن الخطاب، والخروبة، وتجهيزها بالأثاث المدرسي وزيّ للتلاميذ المقيدين بهذه المدارس.

كما وجّه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إلى منطقة الطوارسة بقرية شماس ببراني، ودراسة إدراج المدرسة في أعمال الإحلال والتجديد، نظرًا لارتفاع الكثافة بها وحاجتها إلى الإحلال والتجديد؛ حرصًا على توفير مكان مناسب للطلاب ومنع تسربهم من التعليم.

ويأتي ذلك بهدف تقديم أفضل خدمة لصالح أهالي وأطفال مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي للدولة في دعم منظومة التعليم، وإيمانًا بأهمية الشراكة الفعالة بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في قطاع التعليم المجتمعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لمواجهة التسرب من التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.