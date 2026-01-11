آلاف الأشخاص يحيون ذكرى الزعيمين الشيوعيين لوكسمبورج وليبكنشت في العاصمة الألمانية

أحيا آلاف الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد ذكرى الزعيمين الشيوعيين روزا لوكسمبورج وكارل ليبكنشت، بعد مرور أكثر من قرن على اغتيالهما.

وصرح متحدث باسم شرطة برلين بأن حوالي 8000 شخص شاركوا في المظاهرة المركزية، مشيراً إلى أنه، وخلافاً للسنوات السابقة، لم تشهد الفعالية أي أعمال شغب حتى الآن.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، فلوريان نات، أنه تم إشعال بعض الألعاب النارية في حالات فردية، لكن لم يصب أحد بأذى، مضيفاً أن المظاهرة سارت في البداية "دون وقوع حوادث تذكر". وكانت الشرطة نشرت حوالي 500 من أفرادها لتأمين الفعالية.

وقامت إينس شفرتنر ويان فان أكين، رئيسا حزب اليسار الألماني بالإضافة إلى إيليف إيرالب، التي تتصدر مرشحي الحزب لانتخابات برلمان ولاية برلين، بوضع زهور القرنفل الأحمر عند نصب الاشتراكيين التذكاري في مقبرة فريدريشسفيلده المركزية. وحضر المراسم كل من رئيسي الحزب على المستوى الاتحادي، إينيس شويردنر ويان فان أكين،.

وكان الزعيمان الشيوعيان ليبكنشت ولوكسمبورج اغتيلا رمياً بالرصاص في عام 1919. وكان ليبكنشت -الشريك في تأسيس الحزب الشيوعي الألماني- أعلن من خلال لجنة ثورية إقالة حكومة الاشتراكي الديمقراطي فريدريش إيبرت، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة، عُرِفَتْ باسم "انتفاضة سبارتاكوس" والتي تم قمعها.

بعد فشل الانتفاضة، اختبأ لوكسمبورج وليبكنشت، لكن تم ضبطهما واختطافهما واستجوابهما. وقام جنود من الفيالق الحرة ذات التوجه اليميني"فرايكوربس" بإطلاق النار على ليبكنشت في حديقة "تيرجارتن"، كما قُتلت لوكسمبورج بالرصاص داخل سيارة بعد استجوابها، ثم أُلقيت جثتها في قناة "لاندفير" ببرلين، ولم يتم العثور عليها إلا في نهاية مايو 1919.