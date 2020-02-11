المستثمرين الإفريقي الآسيوي: رئاسة مصر للاتحاد كرست مبدأ «إفريقيا للأفارقة»

ذكر اتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، نجحت في تكريس مبدأ "أفريقيا للأفارقة"، بما يمثله من تقليص للتدخلات الخارجية في شئون الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية الأكبر على مستوى العالم، بحسب بيان من الاتحاد اليوم.

وقالت حنان طاهر الأمين العام للاتحاد، إنه خلال الفترة من فبراير 2019 وحتى فبراير 2020، تمتعت القارة السمراء بفترة ذهبية، حيث حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي ما وعد به في كلمته بالقمة الأفريقية، من أنه سيعمل جاهدًا على مواصلة الطريق من أجل الإصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضياته لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية، وتعزيز أطر التنمية المستدامة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي.

وأوضحت الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي أن الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الاتحاد، وضع على عاتقه مهام دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتعزيز التبادل التجاري، وعقد الكثير من القمم والمؤتمرات الدولية لتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة والقوى الكبرى على أساس المصالح المتبادلة، كما عمل بقوة على تعزيز السلام والانفتاح والاندماج بين الاقتصاد الأفريقي ونظيره العالمي.