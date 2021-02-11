أكبر حزب في البرلمان الإيطالي يدعم رئيس الوزراء المكلف

ألقى أعضاء حزب "حركة خمس نجوم" في إيطاليا بثقلهم، اليوم الخميس، خلف رئيس الوزراء المكلف ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي لتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أعضاء الحزب المعادي للمؤسسية صوتوا لصالح دعم دراجي عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وافق 58% من المشاركين في التصويت لصالح دعم رئيس الوزراء المكلف.

وأضافت بلومبرج أن دراجي تمكن الآن من تشكيل أغلبية برلمانية كافية لدعم حكومته بعد جولتين من المحادثات مع قادة أكبر حزبين في البلاد.

ومن المتوقع أن يعرض دراجي على رئيس الجمهوري سيرجيو ماتاريلا تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الحالي.

كان دراجي يسعى للحصول على دعم الحزب في إطار محاولة تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انهيار حكومة جوزيبي كونتي الشهر الماضي. ونظرا لكونه الكتلة الأكبر في البرلمان، فإن الحصول على دعم حركة "خمس نجوم" يمكن أن يكون السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة.

يذكر أن حزب "حركة خمس نجوم" يستحوذ على نحو 30% من المقاعد في البرلمان، وكان عضوا رئيسيا في الحكومتين اللتين شكلهما كونتي منذ عام 2018، وحث مؤسس الحزب، بيبي جريللو، ووزير الخارجية، لويجي دي مايو، وهو عضو رئيسي آخر في الحزب، الأعضاء على دعم دراجي.

ومع ذلك، هناك نزعة قوية مناهضة للنخبة في الحزب ذي الجذور الشعبوية والذي يضم العديد من الأعضاء الذين يعلنون بفخر أنهم مناهضون للمؤسسة.