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بدء اليوم الثالث لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:21 م

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لليوم الثالث قد بدأت في مجلس الشيوخ.

وأوضحت الشبكة أن المسؤولين عن المساءلة في مجلس النواب سوف يستمرون في الدفع بقضيتهم ضد ترامب اليوم، مشيرة إلى أنهم يخططون لتركيز جهودهم على عدم إبراز ترامب الندم بعد حادث الهجوم على الكابيتول في 6 يناير الماضي والمضي قدماً في الدور الذي لعبه.

وأشارت الشبكة إلى أن المديرين يعتزمون أيضاً النظر في الضرر الذي سببه الهجوم للأفراد.

وكان ممثلو الادعاء الديمقراطيون قد قالوا أمام مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت"، ثم أصبح "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.

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