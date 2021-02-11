طمأن الفنان يوسف فوزي، جمهوره ومحبيه على صحته، قائلًا إن حالته الصحية جيدة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هو ده» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء: «فيه أيام بنهج وأيام بتبقى سالكة، لكن في العموم كويس»، متابعًا: «اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته»، بحسب تعبيره.

وأكد فوزي، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، متوجهًا بالشكر للشعب المصري وجمهوره.

ويعاني الفنان يوسف فوزي من شلل الرعاش، ما أدى إلى اعتزاله الفن في عام 2015، بعدما جسد شخصية طبيب مصاب بالشلل الرعاش واعتزل الطب بسبب مرضه في الدور الذي جسده بمسلسل «أوبرا عايدة» عام 2000 من تأليف أسامة غازي وإخراج أحمد صقر وبطولة يحيى الفخراني.

ومن أهم أعمال الفنان يوسف فوزي: «24 ساعة في إسرائيل، مهمة في تل أبيب، أوبرا عايدة، مبروك جالك قلق، لحظات حرجة، صعيدي رايح جاي، ظرف طارق، هيمه أيام الضحك، الدموع، الملك فاروق، وهوانم جاردن سيتى الجزء الثاني».

وآخر أعماله الفنية قبل اعتزاله، 6 مسلسلات تلفزيونية: «أرض النعام، أستاذ ورئيس قسم، سرايا عابدين الجزء الثاني، ولاد السيدة، ولي العهد، وسوء تفاهم».