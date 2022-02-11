القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالأقصر

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابي بالأقصر، تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة»، مُتخذين من نطاق مديرية أمن الأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع بدوائر أقسام شرطة الأقصر وأرمنت وإسنا، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما «أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا» تم ضبطه.