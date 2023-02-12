فتح طرق أغلقتها الرمال بسبب الرياح في الحسنة بشمال سيناء

أوصى سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، بمتابعة شبكة الطرق الداخلية بنطاق المركز.

وقال محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، إنه ضمن خطة مركز ومدينة الحسنة التي تم إعدادها لمواجهة الأزمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة الحالية التي تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية بمتابعة قطاع الطرق التي تتكون عليها بعض الكثبان الرملية، والتي أحيانا تغلق أمام المارة، ويأتي ذلك نتيجة الطبيعية الجغرافية للمنطقة.

وتم اليوم تمشيط الطريق الرئيسي الحسنة، بغداد، العريش، ورفع كميات الرمال المتجمعة على الطريق نتيجة نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة، تواصل متابعة كل الطرق لجميع القرى التابعة حرصًا على سلامة الجميع، ومنعا لحدوث أي أزمة قد تحدث على الطرق، وحفاظًا على البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظًا على المال العام.