 اشتباكات عنيفة تمنع الجيش الإسرائيلي من إجلاء جنوده المصابين شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات عنيفة تمنع الجيش الإسرائيلي من إجلاء جنوده المصابين شمال غزة


نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 4:58 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 4:59 م

أفادت مصادر لقناة «الحدث العربية»، بخوض عناصر حركة حماس اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال، في حي الشجاعية شمال غزة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن عناصر حماس حاولوا اختطاف جندي إسرائيلي جريح عبر فتحة نفق داخل المبنى المنهار في الشجاعية.

ولفتت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين في انهيار المبنى بالشجاعية، منوهة أن «الاشتباكات العنيفة تمنع الجيش الإسرائيلي من إجلاء المصابين».

وفي سياق متصل، أفادت بأن «مسلحين خرجوا من نفق برفح الفلسطينية، وأطلقوا النار وصواريخ على قوات للجيش الإسرائيلي».

وقبل قليل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس: «مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود وآليات العدو في منطقة التوغل بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة».

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