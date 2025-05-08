صراع الهند وباكستان يدفع أسهم الدفاع الصينية إلى التحليق

سجلت أسهم شركات الدفاع الصينية ارتفاعاً، مع تصاعد التوترات الحدودية بين الهند وباكستان، مما عزز توقعات ارتفاع صادرات بكين من الأسلحة.

وتستورد باكستان الجزء الأكبر من معداتها العسكرية، بما في ذلك مقاتلات J-10C، من الصين. وقالت في وقت سابق إنها أسقطت خمس طائرات هندية، من بينها طائرة رافال فرنسية.

وتشير التحليلات الأولية التي أجراها خبراء عسكريون في فرنسا، استناداً إلى مصادر مفتوحة، إلى أن طائرة "رافال" هندية تم إسقاطها على الأرجح، وفقا لموقع "الشرق" الإخباري.

وأدى ذلك إلى تكهنات بأن الأسلحة الصينية ربما استُخدمت في النزاع، بالنظر إلى اعتماد باكستان الكبير مؤخراً على تجهيزاتها الدفاعية من الصين.

وارتفع مؤشر شركات الدفاع الصينية بنسبة 1.6% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.

وكانت شركة Avic Chengdu Aircraft Co، المصنعة لمقاتلات J-10C، من بين أكبر الرابحين، حيث ارتفع سهمها بأعلى نسبة منذ 14 أكتوبر.

وقال نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، أمس، إن سلاح الجو الباكستاني استخدم مقاتلات J-10C الصينية في رده على الهجوم الهندي، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وفي خطاب تلفزيوني، مساء الأربعاء، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن طائرات باكستانية وهندية اشتبكت في معركة جوية استمرت ساعة على الحدود.