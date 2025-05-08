ضبط بائعة طالبت سائحا بأموال مقابل المرور من شارع بالدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على بائعة طلبت مبلغًا ماليًا من سائح مقابل السماح له بالمرور في شارع بمنطقة الدرب الأحمر.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتراض بائعة "إيشاربات" لسائح، حيث قامت بمضايقته وطلبت منه مالًا مقابل السماح له بالمرور في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد هوية مرتكبة الواقعة وضبطها، وهي سيدة مقيمة بمنطقة منشأة ناصر. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الحادث بسبب رفض السائح شراء السلع منها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



