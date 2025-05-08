سلام يتفقد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، خلال جولة قام بها في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا شرق لبنان، لإدارة المعبر وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية.

وشدّد سلام، على ضرورة ألا "يُترك المعبر عرضة للعشوائية أو الاستنسابية"، كاشفا أن العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن؛ لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم.

وقال سلام: "هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها"، مضيفا: "الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز".

وأكد أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها – أمنيًا ولوجستيًا – يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها.