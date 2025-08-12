 إسبانيا: إجلاء الآلاف بسبب حريق غابات قرب منتجع تاريفا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 4:02 ص القاهرة
إسبانيا: إجلاء الآلاف بسبب حريق غابات قرب منتجع تاريفا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 2:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 2:58 ص

قالت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق غابات بالقرب من منتجع تاريفا الساحلي جنوب إسبانيا. 

وصرح وزير الداخلية في حكومة إقليم الأندلس  أنطونيو سانز اليوم الاثنين، بأن قائمة المتضررين شملت المصطافين ونزلاء المنتجعات وسكان مناطق "بلايا دي أتلانترا" و"بلايا دي بولونيا" الواقعتين على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غربي مركز مدينة تاريفا.

 ووفقًا للمعلومات الرسمية، اندلعت النيران صباح اليوم الاثنين، في غابات الأوكالبتوس (الكينا) والصنوبر بجبال سييرا دي بلاتا. وتردد أن الحريق انتشر بشكل سريع نحو الساحل في مراحله الأولى. 

وشارك أكثر من 100 عنصر من قوات الإنقاذ في التصدي للنيران المشتعلة على الأرض مساء اليوم الاثنين، بدعم من 14 طائرة إطفاء ومروحية. 

وأوضحت السلطات أن الرياح القوية - التي بلغت  سرعة العواصف المصاحبة لها نحو 50 كيلومترا في الساعة ، تسببت في إعاقة جهود مكافحة الحريق.


