استأنف الجيش النمساوي المشاركة في أعمال الإنقاذ في تركيا في ظل حماية من الجيش التركي وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية التركية السورية في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان الجيش النمساوي أعلن في وقت سابق من، اليوم السبت، وقف مشاركته في أعمال الإنقاذ بسبب مخاطر أمنية.

وكتب المتحدث باسم الجيش النمساوي على تويتر بعد ظهر اليوم أن الجيش التركي تولى حماية جنود وحدة الإغاثة من الكوارث.

وتشارك النمسا منذ يوم الثلاثاء الماضي بـ 82 جنديا في أعمال الإنقاذ في منطقة هاتاي التركية.

كان الضابط بييره كوجلفايس صرح لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) صباح اليوم بأن الجيش النمساوي أوقف البحث عن ناجين بسبب مخاطر أمنية، وقال:" هناك اعتداءات على نحو متزايد بين جماعات في تركيا. يُعْتَقد أنه تم إطلاق أعيرة ناري".

وكان كوجلفايس قال: "النجاح المتوقع لإنقاذ أرواح لا يتناسب مع مخاطر السلامة".

وأوضح الضابط النمساوي أن الجنود النمساويين سيظلون هناك ومستعدون للقيام بعمليات أخرى إذا تحسن الموقف " لم يقع هجوم علينا نحن النمساويين. نحن جميعا بخير". وقال:"نود الاستمرار في تقديم المساعدة لكن الظروف لا تزال كما هي".