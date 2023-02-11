مصر تواجه إنجلترا في نهائي بطولة العالم للكروكيه للناشئين

يخوض فوزي حلمي لاعب المنتخب الوطني للكروكيه مساء اليوم السبت نهائي بطولة العالم للكروكيه للناشئين تحت 21 سنة أمام الإنجليزي أستون ويد في البطولة المقامة في نيوزيلاندا بمشاركة 6 دول وهم مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، استراليا، إسبانيا، والدولة المستضيفة نيوزيلندا.

وفاز فوزي حلمي في نصف نهائي بطولة العالم العالم للكروكيه للناشئين تحت 21 سنة على النيوزيلاندي جويل ستيل بنتيجة 2-1 بنتيجة أشوط ( ٣/٧ ، ٧/٦ ، ٤/٧).

ويلتقي بطل مصر فوزي حلمي مع الإنجليزي أستون ويد بطل إنجلترا في نهائي البطولة مساء اليوم الساعة 9.30 مساءا

وقدم الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي التحية إلى السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر في نيوزيلندا نظرا لحرصها على حضور البطولة و تشجيعها و دعمها الدائم للمنتخب المصري خلال المنافسات وتسهيل كافة أمور البعثة المصرية.

كانت القرعة قد اوقعت جنا محمد أمام فوزي حلمي و خرجت من دور الـ 16 بينما خرج علي الزيني من دور الـ 8 أمام النيوزلندي تي كيري كينج بعد أداء مشرف.

وتشارك مصر في بطولة العالم للكروكيه للناشئين تحت 21 بعدد ثلاثة لاعبين وهم فوزي حلمي وعلي أحمد الزيني وجني محمد في البطولة التي يشارك فيها 32 لاعب من الدول المشاركة في المنافسات.