قالت نبال فرسخ مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومقراته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «حتى الآن، استشهد 14 فردا من طواقم الهلال، جميعهم استشهدوا وهم على رأس عملهم يقدمون خدماتهم الإنسانية للجرحى والمصابين».

وأشارت إلى استشهاد يوسف زينوا وأحمد المدهون اللذين توجهوا قبل 12 يوما لإنقاذ الطفلة الشهيدة هند، وتمت عملية التنسيق من أجل الوصول لهما، ومع ذلك تعمد الاحتلال استهداف مركبة الإسعاف، وقصفها.

وتابعت: «كانت هناك مهمة إنسانية أخرى لإجلاء الجرحى والمصابين وتم التنسيق لها، والاحتلال تعمد إطلاق النار على قافلة مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ما أدى إلى استشهاد الزميل محمد العمري وإصابة مسعفين آخرين».

وعُثر أمس السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط دوار المالية بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

كما أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، العثور على مركبة إسعاف تابعة له، مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، مؤكدة استشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما خلال مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يومًا.

وقالت الجمعية، إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع حيث عُثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.