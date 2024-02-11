 صدر ضده حكم إعدام غيابيا.. الجنايات تحيل متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج للدائرة الأولى إرهاب - بوابة الشروق
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صدر ضده حكم إعدام غيابيا.. الجنايات تحيل متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج للدائرة الأولى إرهاب

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 4:32 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 4:32 م

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، إحالة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، للدائرة الاولى إرهاب، وتحديد جلسة 4 مارس لنظر القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.


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