قال المتحدث الإقليمي بوزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن واشنطن حثت الجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، على تجنب استهداف المدنيين، واحترام القوانين الدولية.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأحد، أن بلاده تشعر بقلق شديد من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية؛ التي تأوي أكثر من 1.4 مليون شخص.



وأكمل: «نراقب الأمور بدقة ونتواصل مع المسئولين الإسرائيليين، نحن نشعر بقلق شديد ولا نرى أن الظروف مناسبة في رفح لشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على نطاق واسع».



وأشار إلى أن القرارات كافة ليست في يد واشنطن واحدها، قائلًا إن «إسرائيل لها الحق والمسئولية للرد على هجمات حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي».



ولفت إلى أن «استسلام حركة حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة سينهي الأعمال العسكرية الإسرائيلية»، مؤكدًا أن بلاده مستمرة في حث الإسرائيليين على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.



وذكر أن بلاده ترى بعض التجاوزات في ردود الفعل الإسرائيلية، وفقًا لما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زار المنطقة للمرة الخامسة الأسبوع الماضي؛ ليسمع الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب.





