 انتظام الدراسة في جميع مدارس الأقصر بعد عودة 300 ألف طالب - بوابة الشروق
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انتظام الدراسة في جميع مدارس الأقصر بعد عودة 300 ألف طالب

محمد راشد
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 12:12 م

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، إن الدراسة انتظمت في جميع المدارس الحكومية والتجريبية واللغات والخاصة والدولية مع انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني اليوم بالمدارس التي تطبق أجازة السبت

وأكد خالد، لـ"الشروق" شهدت المدارس أجواء مميزة مع عودة أكثر من 300 ألف طالب إلى مقاعدهم الدراسية، بعد ظهور النتائج وانتهاء أجازة الفصل الدراسي الأول.

وأشار خالد إلى أن مديرية التربية والتعليم رصدت سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، من خلال غرف عملياتها وإدارات المتابعة، وتواصلت مع الإدارات التعليمية والموجهين، الذين زارو المدارس في أول أيام الدراسة.

وتفقدوا الطوابير الصباحية والفصول الدراسية والمعلمين ودفاتر التحضير، وتأكدوا من نظافة المدارس ودورات المياه، وتحدثوا مع الطلاب وبعض أولياء الأمور.


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