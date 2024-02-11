تايوان ترصد 8 مناطيد صينية خلال عطلة السنة القمرية الجديدة لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، رصد ثمانية مناطيد صينية أمس السبت اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة، بعدما عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.

وهذا هو ثاني يوم على التوالي يتم فيه رصد ثمانية مناطيد صينية وهي تعبر الخط.

يشار إلى أن أي تعدي من جانب معدات صينية على الأراضي التايوانية هو أمر حساس للغاية، نظرا للعلاقات المتوترة للغاية بين بكين وتايبيه.

وقالت وزارة الدفاع، إن المناطيد الصينية التي تم رصدها أمس السبت حلقت على ارتفاع 12 ألف قدم (3658 مترا) إلى 35 ألف قدم.

وأضافت الوزارة، أن 6 مناطيد حلقت فوق جزيرة تايوان، منها 4 عبرت الجزيرة.

ورصدت الوزارة، أمس السبت 6 طائرات عسكرية صينية و4 سفن بحرية صينية قرب الجزيرة.

وتحلق الطائرات المقاتلة الصينية بشكل شبه يومي داخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مما يؤدي عادة إلى رد فعل من قبل القوات الجوية التايوانية.

وقال محللون عسكريون، إن إطلاق الصين للمناطيد هو تكتيك "المنطقة الرمادية" الذي يرجى منه مضايقة تايوان، بالإضافة إلى إرسال طائرات حربية وسفن بحرية حول الجزيرة.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الدولة الديمقراطية ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها.