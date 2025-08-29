إنبي يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري

تغلب نادي إنبي على مضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد الإسكندرية جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق إنبي.

وتمكن فريق إنبي من التقدم في النتيجة بالدقيقة 33، عن طريق اللاعب أحمد زكي، إثر كرة استلمها داخل منطقة الجزاء، وسدد تصويبة أرضية في الشباك.

وفي الدقيقة 73، نجح فريق إنبي في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب محمد شريف حتحوت، إثر كرة عرضية، انفرد بها بالشباك، وسجل الكرة في المرمى.

ونجح إنبي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، بعد تمريرة سحرية من رفيق كابو، قابلها اللاعب محمد ناصر بتسديدة قوية في الشباك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي إنبي إلى النقطة الثامنة، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الرابعة، في المركز الـ 18.