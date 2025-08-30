وزير المالية: مدفوعات الفوائد خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 40%

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن دين أجهزة الموازنة انخفض 4 مليارات دولار خلال عامين، ونجحنا في خفض نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 85% بنهاية العام المالي الماضي مقابل 90% للعام المالي السابق له.

أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن مدفوعات الفوائد خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 40% نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لتصل إلى 1.919 تريليون جنيه مقابل 1.364 تريليون جنيه.

أشار إلى صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

وذكر أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.