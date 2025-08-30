مجدي عبد العاطي: مودرن سبورت يطمح للتواجد ضمن السبعة الكبار في الدوري

كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لمودرن سبورت، عن هدف فريقه بالتواجد ضمن المراكز السبعة الأوائل في ترتيب الدوري، مشيرًا إلى أن المنافسة على التتويج باللقب تنحصر بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال عبد العاطي في تصريحات إذاعية: "في مودرن سبورت نتعامل وكأننا نرتب بيتًا جديدًا، الفكرة الأساسية أننا نحاول تجاوز الحالة التي كان عليها الفريق في الموسم الماضي، والأمور تتحسن تدريجيًا. نعمل على إعادة الثقة للاعبين لأنهم يستحقون مكانة أفضل."

وأضاف: "مودرن يضم لاعبين مميزين يستحقون أن يكونوا تحت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر. لدينا عناصر شابة وأخرى صاحبة خبرة، وهدفنا أن نضع أقدامنا بين السبعة الكبار في الدوري."

وتابع: "ليس منطقيًا أن أنهي الموسم الماضي وأنا أصارع على الهبوط، ثم أطالب اللاعبين في الموسم الحالي بالمنافسة على لقب الدوري. لابد أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة."

وأوضح: "دائمًا ما يكون جدول الدوري في أول 4 جولات خادعًا، بينما تبدأ الصورة الحقيقية في الظهور بعد مرور 10 جولات، حيث تتضح ملامح المنافسة بين القمة والقاع. البدايات قد تحمل مفاجآت، لكن في النهاية الجميع يجتهد لتحقيق نتائج إيجابية."

وأكد: "المنافسة على القمة ستكون بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، بينما الصراع الأكثر شراسة سيكون على المربع الذهبي، والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا، وكذلك صراع البقاء."

واختتم: "المراكز السبعة الأولى لن تشهد مفاجآت كبيرة، فالجميع هذا الموسم في كامل تركيزه. ومع مرور الأسابيع سيتطور الأداء من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة، سواء الصراع على التواجد بين الكبار أو ضمان البقاء والهروب من شبح الهبوط."