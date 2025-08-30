وزير المالية: الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 29% خلال العام المالي الماضي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات العامة حققت نموًّا بنسبة 29% لتصل إلى 2.625 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 2.034 تريليون جنيه.

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم، أن إجمالي المصروفات سجل 3.887 تريليون جنيه مقابل 3.055 تريليون جنيه، بزيادة بنسبة 27%.

أشار الوزير إلى إنفاق ٤ مليارات جنيه للاستعانة بـ ١٦٠ ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو ٢٦ مليون طالب، و٦,٩ مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و٧,٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو ٢٧٪ ليستفيد نحو ١٥,٦ مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا.

أضاف كجوك، أننا أنفقنا ٩,٣ مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبلغ عدد المستفيدين نحو ٧٠ ألف مواطن العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك ٥٧,٦ مليار جنيه لدعم القمح المحلي و٦٠,٢ مليار جنيه للقمح المستورد، و٧,٢ مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه ١١,٢ مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.