أوضح محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أسباب الاستقرار على تعيين الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسم حسن، ووجود إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب.

قال أبو الوفا في تصريحاته لقناة «أون تايم سبورتس»:" لدى اتحاد الكرة منذ توليه قناعة بحصول المدرب الوطني على دوره وتحديدا حسام وإبراهيم حسن يملكان قناعتنا الكاملة".

أضاف:" حسام وإبراهيم مطلب شعبي وجماهيري لإكمال مسيرة الجوهري وحسن شحاتة".

أشار أبو الوفا:" لن أزايد على زملائي برغبتي في التعاقد مع التوأم، فكلنا واحد وكلنا استقرينا على ذلك ونريد مصلحة المنتخب وفوزه بالبطولات".

وتطرق أبو الوفا للحديث عن الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا، والمقدر بـ 600 ألف يورو، قائلًا:" عقد روي فيتوريا المدرب السابق تم عرضه على الشؤون القانونية قبل اعتماده، وكل العقود فيها شرط جزائي".

أتم أبو الوفا:" من أسباب الارتياح لتعيين مدرب مصري هو الانفراجة المالية، راتب فيتوريا كان يتخطى الـ 10 ملايين جنيه، والتخلص منه سيسهم في انفراجة لبقية المنتخبات".