وزيرة الصحة الفلسطينية: الحجيم يُصب على شعبنا على مرأى العالم

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في ارتكاب الجرائم في كل لحظة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الجريمة النكراء بحق طاقم الهلال الأحمر الذي توجه لإنقاذ عائلة رجب (واقعة الطفلة هند) لم تكن الجريمة الوحيدة لجيش الاحتلال، لكنها تشهد على الجرائم الكاملة الموثقة.

وأشارت إلى استشهاد الطفلة هند مع عائلتها ومن هرع لإنقاذهم، أسوة بالآلاف في قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفتت إلى أنّ الحجيم يُصب على الشعب الفلسطيني على مرأى العالم أجمع، موضحة أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنّ كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل في قطاع غزة، ضمن ظروف صعبة للغاية، وتؤدي مهمتها ضمن ما هو متاح.

وأكّدت تقديم الخدمة الإنسانية على وقع نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر.