ميانمار تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية بينما تحتدم الاشتباكات مع الجيوش العرقية

أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب، بينما تحتدم الاشتباكات مع الجيوش العرقية في العديد من البلدات، والتي تقع معظمها في ولاية راخين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد، بأن الجيش فرض "قانون الخدمة العسكرية الشعبية"، الذي قام المجلس العسكري السابق بسنه في عام 2010. وبالتالي، يجب على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، وجميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاما، الخدمة تحت القيادة العسكرية لمدة عامين.

ومن الممكن تكليف المتخصصين مثل الأطباء والمهندسين – الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما بالنسبة للرجال وأقل من 35 عاما بالنسبة للنساء – بالخدمة لمدة ثلاثة أعوام، بموجب القانون.

كما ينص التشريع على تمديد الخدمة العسكرية إلى خمسة أعوام في حالة الطوارئ، كما هو معمول به بميانمار في الوقت الحالي.