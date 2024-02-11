جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل شقيقه إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بإحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعدما قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث، وحددت جلسة الأول من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، بدائرة مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة لشهر يوليو لعام 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،ن" 43 عاماً، تهمة قتل المجنى عليه "م،ن"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم المصمم على ذلك، وتربص بالمجنى عليه، معدا لذلك السلاح الناري.

وترقب المتهم المجنى عليه حال خروجه من مسكنه بمفرده بمكان ليس بعيد، وبمساعدة آخر استوقفه لإلهائه وشغله حتى جاء المتهم من خلفه في غفله، واستل سلاحه الناري، وأطلق على رأسه عيارا ناريا مع استخدامه ذخائر خمس طلقات، قاصدا إزهاق روحه وفارق الحياة.

تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.