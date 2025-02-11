ترقب لوصول مبعوث ترامب إلى إسرائيل لبحث اتفاق غزة

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية وصول مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل خلال الساعات القادمة، في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من صفقة التبادل في غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انتهى اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، والذي نظر في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط تعليمات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الإدلاء بأي تصريحات تخص قطاع غزة.

وأعلنت حركة "حماس" الاثنين، تأجيل تسليم دفعة المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ"عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة"، فيما قالت تل أبيب إن تأجيل الحركة الإفراج عن محتجزين خرق للاتفاق، وإن الجيش على أعلى درجات الاستعداد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأنه سيقترح إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والسماح لأبواب الجحيم بأن تنفتح، إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر السبت المقبل.