 تأكد غياب رباعي الزمالك عن مواجهة بتروجت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تأكد غياب رباعي الزمالك عن مواجهة بتروجت

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 6:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 6:26 م

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب كل من محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة عن مباراة الأبيض المقبلة أمام بتروجت في مسابقة  الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بجانب غياب محمود جهاد لاعب الوسط عن المواجهة المقبلة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء اليوم بعد الحصول على انذارين.

 وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة .

 

 


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