الأمم المتحدة تسجل زيادة حادة في وصول المساعدات إلى غزة منذ وقف إطلاق النار

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة قد زاد بشكل كبير منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ في 19 يناير.

وأعلنت حماس يوم أمس الاثنين أنها ستؤجل الإفراج المخطط عن ثلاثة رهائن المقررة يوم السبت المقبل كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك الاتفاق، بما في ذلك من خلال حظر توصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وقد رفضت إسرائيل هذا الاتهام بشكل قاطع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف إن 942 شاحنة دخلت قطاع غزة يوم الأحد فقط، تلتها 783 شاحنة يوم الاثنين.

وأضاف المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركه، أن الشاحنات كانت تحمل الأدوية والطعام ومواد البناء.

وبعد زيارته لقطاع غزة يوم الجمعة، قال منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة، توم فليتشر، إن أكثر من 12 ألف شاحنة وصلت إلى غزة منذ بداية وقف إطلاق النار. وهذا يزيد عن حوالي 500 شاحنة كانت تنقل البضائع إلى القطاع الساحلي يوميا قبل حرب غزة.

ومع ذلك، قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن حوالي 5 آلاف شاحنة فقط دخلت الأراضي منذ 19 يناير. وأبلغت حماس وكالة (د ب أ) أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة.

ويظل الوضع الإنساني في قطاع غزة شديد الخطورة رغم توصيل المساعدات، حيث دمرت أجزاء كبيرة من القطاع بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب.