التأمينات الاجتماعية تطلق فعاليات الابتكار في الضمان الاجتماعي

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ضمن نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.

وتقام الفعاليات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويهدف المؤتمر، إلى تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة؛ لنظم الضمان الاجتماعي، والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة؛ بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.