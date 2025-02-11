الأردن يعفي الشاحنات السورية القادمة إلى المملكة من الرسوم كافة

قرّر مجلس الوزراء الأردني، إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة، وفقا للمستشار الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي.

وقال البرماوي، الثلاثاء، ردا على استفسارات، لقناة «المملكة»، إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ «المعاملة بالمثل» بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، موضحًا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

وأكّد رغبة الأردن الحقيقية بدعم سوريا وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري، مشيرًا إلى حرص المملكة على إزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه الحركة التجارية والشحن البري بين البلدين.

وقرّرت الجهات السورية سابقا، إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر «نصيب».

وعقد الأردن وسوريا اجتماعا في عمّان في 26 يناير 2025، وبحثا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت.