 انفجار أسطوانة غاز في مصنع رنجة بجوار بنزينة بالدقهلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 فبراير 2025 8:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انفجار أسطوانة غاز في مصنع رنجة بجوار بنزينة بالدقهلية

كتب – نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 8:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 8:11 م

أصيب شخص بحروق وكسور جراء انفجار أسطوانة غاز في مصنع رنجة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بشأن نشوب حريق وانفجار في مصنع رنجة وإصابة أحد الأشخاص.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني وقوة من مباحث ميت غمر إلى مكان الواقعة بطريق الزقازيق بجوار بنزينة الصوفي في ميت غمر. وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل المصنع، وتم توجيه سيارتي إسعاف والسيطرة على الحريق. وأسفر الحادث عن إصابة السيد عبد الفتاح محمد، 49 سنة، من ميت غمر، بحروق من الدرجة الثانية بالساقين والذراعين، وكسر بالذراع الأيسر، حيث تم نقله إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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