التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وأيندهوفن في ملحق دوري أبطال أوروبا

أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة ايندهوفن، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم، في ملحق دوري أبطال أوروبا.

كان الفريقان قد تقابلا بالفعل في مرحلة الدوري في الجولة الأولى، حيث انتهت المباراة بفوز السيدة العجوز بنتيجة (3-1).

وواصل موتا اعتماده على كولو مواني كرأس حربة أساسي، فيما يستمر جلوس دوسان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء، بينما دفع بالوافدين الجدد من البداية مثل فيجا وكيلي.

يدخل فريق يوفنتوس مباراته أمام ايندهوفن بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو، وياه، جاتي، فيجا، ليويد كيلي، لوكاتيلي، دوجلاس لويز، نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز، مواني.

فيما يدخل فريق ايندهوفن الهولندي مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

بينيتيز، ليديزما، فلامينجو، أوبيسبو، ماورو جونيور، صيباري، جيردي شوتن، فيرمان، بيريسيتش، لوك دي يونج، لانج.