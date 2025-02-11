أخطر الاتحاد البرازيلي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالموعد النهائي لحسم قراره، بشأن قيادة منتخب البرازيل.

وأكدت صحيفة "أوك دياريو" أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اتصل بالمقربين من أنشيلوتي، في أعقاب بطولة كأس السوبر الإسباني، وأبلغهم أنهم يتوقعون منه اتخاذ قرار نهائي في مايو المقبل، سواء بقبول الوظيفة أو رفضها.

وأوضحت أن الاتحاد البرازيلي لا يرغب في انتظار أنشيلوتي لفترة أطول، فهو كان هدفًا لكتيبة السامبا منذ رحيل المدرب السابق تيتي، عقب بطولة كأس العالم 2022.