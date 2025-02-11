 تقارير تكشف الحقيقة.. هل يتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير تكشف الحقيقة.. هل يتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل؟

الشروق
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 1:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 1:59 ص

أخطر الاتحاد البرازيلي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالموعد النهائي لحسم قراره، بشأن قيادة منتخب البرازيل.

وأكدت صحيفة "أوك دياريو" أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اتصل بالمقربين من أنشيلوتي، في أعقاب بطولة كأس السوبر الإسباني، وأبلغهم أنهم يتوقعون منه اتخاذ قرار نهائي في مايو المقبل، سواء بقبول الوظيفة أو رفضها.

وأوضحت أن الاتحاد البرازيلي لا يرغب في انتظار أنشيلوتي لفترة أطول، فهو كان هدفًا لكتيبة السامبا منذ رحيل المدرب السابق تيتي، عقب بطولة كأس العالم 2022.


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