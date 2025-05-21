الأردن: إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسي في الضفة جريمة تخالف الأعراف الدولية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من 25 سفيرًا عربيًا وأوروبيًا، من بينهم السفير الأردني في رام الله، إلى جانب عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.

واعتبرت الوزارة أن الحادث يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض بلاده المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعد انتهاكًا للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسئولين عنها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق، أن جنوده أطلقوا النار في الهواء لإجبار الدبلوماسيين على الابتعاد، بعدما انحرفوا عن مسار محدد لهم.