قيادي شيعي يحذر من تسرب عراقيين إلى سوريا لدعم الشرع

حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي اليوم الأربعاء من تسرب محدود من بعض العراقيين في المناطق الغربية تحت عنوان "الفزعة " إلى سوريا لدعم نظام الرئيس أحمد الشرع.

ودعا القوات الأمنية إلى "مراقبة هذه الحالات حتي لا تصبح شائعة".

وكشف أن حركة المقاومة الإسلامية في العراق اتفقت مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني "بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من العراق ولم يتبق عليه سوى شهرين ولم نلحظ لحد الآن تغييرا على وضع هذه القوات المحتلة".

ودعا العسكري رئيس الحكومة العراقية إلى "الالتزام بما اتفقنا عليه من إخراجهم أولا من قيادة العمليات المشتركة العراقية والمطار وقاعدة عين الأسد وسحب طيرانهم بكل أنواعه من سماء العراق".

وحذر: "أعطيناه فرصة كافية وزيادة ويجب الإلتزام بها وإلا سيكون لنا رأي آخر".