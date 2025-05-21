فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي لاستيضاح إطلاق النار على دبلوماسيين

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- وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال إن الوفد الذي تعرض لإطلاق النار كان يضم دبلوماسيا فرنسيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أنه سيستدعي السفير الإسرائيلي لدى باريس إلى مقر وزارته لاستيضاح حادثة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد يضم دبلوماسيين قرب مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بارو، في منشور على منصة إكس، أن الوفد الذي تعرض لإطلاق النار كان يضم دبلوماسياً فرنسياً.

وأكد أن هذه الحادثة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، وأنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيح حول الحادثة.

وأعرب الوزير الفرنسي عن دعمه للموظفين المدنيين الفرنسيين العاملين في المنطقة في ظل ظروف صعبة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على وفد مكوّن من 35 دبلوماسياً عربيا وغربيا كانوا في زيارة إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن الزيارة كانت منسقة معه.