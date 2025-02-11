التعليم تعلن ضوابط تسكين الطلاب بالمدارس بمختلف أنواعها

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية توضح فيه ضوابط تسكين الطلاب بالمدارس بمختلف أنواعها فى جميع المراحل التعليمية لتوفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب، واتخاذ كل إجراءات الحماية اللازمة لهم من المخاطر، ومن بينها السقوط من الأدوار المرتفعة.

وأضافت الوزارة أنه يجب على جميع المديريات والإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لها (بمختلف أنواعها) في جميع المراحل التعليمية عند تسكين الطلاب المقيدين بها الالتزام بالإجراءات التالية:

- أن يتم تسكين الطلاب تصاعديا ، بدءًا من الصفوف الدنيا إلى الصفوف العليا، (من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، على أن يبدأ التسكين من الدور الأرضي بكل مبنى.

-قيام مدير المدرسة أو من يفوضه بإعداد خطة للتسكين، واعتمادها من الإدارة التعليمية التابع لها.

- مراعاة التعليمات والضوابط والقواعد المنظمة الصادرة في هذا الشأن عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

- اتباع كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن عن الإدارة المركزية التعليم العام (الإدارة العامة للتربية الخاصة المتعلقة بالطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم، وتسكين طلاب الإعاقة الحركية بالدور الأرضي.