قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت قرعة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الاثنين، عن مواجهات متوازنة للفرق الكبرى.

وحسم 14 فريقًا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما تتبقى مباراتان مساء اليوم وغد الثلاثاء، لتحديد آخر فريقين بالدور المقبل.

قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وأسفرت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، عن المباريات التالية:

مانشستر يونايتد - فولهام.

أستون فيلا - كارديف سيتي.

بريستون نورث إيند - بيرنلي.

دونكاستر ضد كريستال بالاس - ميلوول.

بورنموث - وولفرهامبتون.

مانشستر سيتي - بليموث أرجايل.

إكستر ضد نوتنجهام فورست - إيبسويتش تاون.

نيوكاسل يونايتد - برايتون.