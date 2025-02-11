 موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري - بوابة الشروق
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موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 11:03 م

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية في منافسات الدوري العام، عندما يواجه الإسماعيلي، حيث يبحث الأحمر عن انتصار جديد.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.


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