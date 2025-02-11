تصريحات مثيرة من فرج عامر على عقوبات الجولة الـ12

يشعر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بسبب عقوبات رابطة الأندية المحترفة الخاصة بالجولة الـ12 لبطولة الدوري.

وقال فرج عامر في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "ليس لي رأي في عقوبات رابطة الأندية للجولة الـ12، أترك الحكم لكل من شاهد المباراة وأحداثها، سموحة احتج بالتأكيد وكذلك بيراميدز فكل فرد في الجهاز كان واقفا على الخط".

وأضاف: "أحمد سامي كان في موقف صعب للغاية لأنه يرى أن مجهوده المبذول طوال الأسبوع ضاع".

وأكمل: "بيراميدز فريق كبير ومن أقوى الفرق لكن في هذه المباراة كنا الأفضل، وبالتأكيد الكل في النادي شعر بالظلم".

وأنهى: "لم نرسل يوما خطابا لاتحاد الكرة بشأن أزمة الاحتجاج على نتيجة أي مباراة ورد علينا على الإطلاق، نحن نشعر أننا مهملون وهذا غير صحيح سموحة نادي كبير ولنا تاريخ كبير في الدوري والكأس".