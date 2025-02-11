إصابة عامل في ولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية، يوم الاثنين، عن إصابة عامل في قطاع الألبان بولاية نيفادا الأمريكية بنوع جديد من إنفلونزا الطيور، يختلف عن السلالة التي انتشرت في المزارع الأمريكية منذ العام الماضي.

ووُصفت الإصابة بأنها خفيفة، حيث تمثلت الأعراض الرئيسية للمريض في احمرار وتهيج العين، وهو ما يتشابه مع معظم حالات إنفلونزا الطيور المرتبطة بالأبقار الحلوب.

ولم تستدع حالته دخول المستشفى، وقد تعافى بالفعل، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتم رصد هذه السلالة الجديدة سابقا لدى أكثر من 12 شخصا تعرضوا للدواجن، لكن هذه هي المرة الأولى التي تُسجل فيها إصابة مرتبطة بالبقر.

وأوضحت السلطات الصحية في نيفادا أن العامل المصاب كان يعمل في مزرعة بمقاطعة تشرشل، الواقعة في الجزء الغربي الأوسط من الولاية.

وأكد مسؤولو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من هذا الشخص إلى آخرين، مشيرين إلى أن الفيروس لا يزال يشكل خطرا منخفضا على عامة الأشخاص.

وتُعرف إنفلونزا الطيور المنتشرة حاليا بين الحيوانات وبعض البشر بأنها من نوع (إيه إتش5إن1)، ولكنها تضم سلالات مختلفة.

وفي مارس الماضي، تم تأكيد سلالة تعرف باسم (بي3 . 13) بعد انتشارها بين الأبقار أواخر عام 2023. وأصابت حتى الآن 962 قطيعا من الأبقار في 16 ولاية، وكانت كاليفورنيا الأكثر تضررا.