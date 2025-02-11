حماس ردا على ترامب: الشعب الفلسطيني لن يرحل عن غزة

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جددت حركة "حماس" رفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار، واصفة تصريحاته بأنها "عنصرية، ودعوة للتطهير العرقي".

وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني "لن ينجح، وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل مخططات التهجير"، مضيفة أن "شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان، وسيبقى ثابتاً في أرضه، وسيُفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابعت: "ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير".

وذكرت الحركة أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار "ما التزم الاحتلال به".

وأكدت أن إسرائيل هي الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليها تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نقل مليوني شخص من غزة "ليس أمراً صعباً".

وأضاف ترامب أن سكان قطاع غزة يعيشون تحت أوضاع صعبة، وفي منازل "متهدمة وستتهدم".

ورد ترامب على سؤال بشأن السلطة التي تخول له السيطرة على قطاع غزة، بقوله: "بموجب السلطة الأمريكية"، بحسب وكالة "رويترز".



