ريم البارودي تتجاهل سؤالا عن عزاء أحمد سعد لها بوفاة والدها: مش عايزة أتكلم في سيرته

رفضت الفنانة ريم البارودي، الإجابة على سؤال الإعلامي عمرو الليثي، حول ما إذا كان الفنان أحمد سعد -زوجها الأول- قد عزّاها بعد وفاة والدها.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «لأ، مش عايزة أتكلم في سيرته خالص».

وعلقت على المقارنة بين زواجها الأول والثاني، قائلة: «بالتأكيد الزواج الثاني أحلى، لا وجه للمقارنة طبعًا، لكن عمومًا، في المرتين الأولى والثانية أنت بتفتكر إنه حب، وإن شاء الله الثالثة تبقى حب».

وردت على إمكانية زواجها للمرة الثالثة، قائلة «أنا لسه صغيرة»، موضحة أنها بعد تجربتها السابقة مع زوجها الفنان أحمد سعد وما صاحبها من خلافات علنية؛ قررت التزام الصمت وعدم الحديث عن حياتها الشخصية.

وأعربت عن شعورها بالندم الآن على ما صرحت به عبر وسائل الإعلام، قائلة: «لو رجعت بالزمن بعد الخبرات التي اكتسبتها، والله العظيم ما كنت اتكلمت عن الزواج خالص، ولا كنت زعلت ولا اتضايقت، ولا ظهرت في برامج بعد ما شفتها قولت إزاي أنا قولت كده؟».