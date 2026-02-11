رئيس مياه الفيوم والمقرر الأممي يزوران الأسر المستفيدة من توصيل مياه الشرب بنظام القرض الدوار

أجرى المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، يرافقه أرجو بيدرو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي بالأمم المتحدة، والدكتور إيهاب جبريل، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف مصر، زيارة ميدانية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الفهمية التابعة لمركز طامية، والتي تم توصيل خدمة مياه الشرب إلى منازلها من خلال نظام القرض الدوار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول خدمات مياه الشرب الآمنة لجميع المواطنين.

وأكد "سعيد"، أن نظام القرض الدوار يُعد آلية فعالة لتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على خدمة مياه الشرب دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة، حيث يتم سداد قيمة مقايسة التوصيل على أقساط ميسرة وبدون فوائد، على أن يُعاد تدوير المبالغ المسددة لتوصيل الخدمة لأسر أخرى مستحقة، بما يحقق مبدأ الاستدامة والتكافل المجتمعي.

وأشار إلى أن الشركة تضع دعم الفئات الأولى بالرعاية ضمن أولوياتها الرئيسية، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية، مؤكدًا أن مياه الشرب الآمنة حق أساسي لكل مواطن، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق النظام وزيادة أعداد المستفيدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

وحرص الوفد، على الاستماع إلى آراء الأسر المستفيدة، التي أعربت عن تقديرها لهذه المبادرة، مشيدة بتيسير الإجراءات وإتاحة إمكانية التقسيط، بما خفف عنها الأعباء المالية.

من جانبه، أشاد المقرر الأممي بالجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس التزامًا حقيقيًا بإعمال الحق في الحصول على مياه شرب آمنة، وترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى خطوات عملية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.