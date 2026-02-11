اختيارُ الدكتور أحمد عادل قائما بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

يُذكر أن الدكتور عبد الحكيم حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام 1992، وماجستير الاستعاضة الصناعية عام 1996، ثم دكتوراة الاستعاضة الصناعية عام 2001، إلى جانب زمالة الكلية الملكية لجراحى الأسنان، وتدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية حتى عُين أستاذًا لتركيبات الأسنان عام 2013، ثم وكيلًا لكلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2019، قبل أن يتولى منصب عميد الكلية منذ ديسمبر 2020.

كما يشغل د. عبد الحكيم العديد من المناصب العلمية والمهنية المرموقة؛ أبرزها عضوية لجنة القطاع لطب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، واللجنة العلمية العليا للبورد المصري، إلى جانب كونه محافظ الكلية الدولية لأطباء الأسنان (ICD) – مصر/السودان ورئيس قسم شمال أفريقيا في أكاديمية بيير فوشار (PFA) منذ عام 2016، ويتمتع بعضوية عدد من الجمعيات والهيئات العلمية الدولية المرموقة، منها الجمعية الدولية لطب الأسنان المحوسب (ISCD)، وجمعية الإسكندرية الدولية لزراعة الأسنان، ومعهد الليزر العالمي، فضلًا عن عضويته في هيئة تحرير مجلة الإسكندرية لطب الأسنان والأرشيف العلمي لعلوم الأسنان.