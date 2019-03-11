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معهد أبحاث ألماني يتوقع مواصلة تراجع البطالة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي

إيسن (ألمانيا) - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 4:27 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 4:27 م

توقع معهد ألماني معني بأبحاث الاقتصاد مواصلة تراجع نسبة البطالة في ألمانيا على الرغم من التباطؤ الملموس في الاقتصاد.

وأوضح معهد لايبنيتس-(أر دابليو أي) الألماني في توقعاته الاقتصادية التي أعلنها اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة البطالة إلى 4.8% هذا العام، وأن تواصل تراجعها إلى 4.6% في عام 2020.

يذكر أن معدل البطالة بلغ 5.2% في عام 2018.

وتوقع علماء الاقتصاد بالمعهد حدوث تباطؤ واضح في الاقتصاد، وخفض المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي الألماني في عام 2019 إلى 0.9%، بعدما كان يتوقع في شهر ديسمبر الماضي نموا بنسبة 1.4%.

ويتوقع المعهد حاليا نموا اقتصاديا بنسبة 1.5% لعام 2020 بدلا من 1.6%.

ولكن المعهد يرى أن خطر مواجهة ركود اقتصادي يعد منخفضا. وقال رئيس قسم النمو الاقتصادي بالمعهد رولاند دورن: "صحيح أن الاقتصاد الألماني لا ينمو حاليا بشكل ديناميكي، إلا أن ذلك لا يشير إلى حدوث ركود".

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