معهد أبحاث ألماني يتوقع مواصلة تراجع البطالة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي

توقع معهد ألماني معني بأبحاث الاقتصاد مواصلة تراجع نسبة البطالة في ألمانيا على الرغم من التباطؤ الملموس في الاقتصاد.

وأوضح معهد لايبنيتس-(أر دابليو أي) الألماني في توقعاته الاقتصادية التي أعلنها اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة البطالة إلى 4.8% هذا العام، وأن تواصل تراجعها إلى 4.6% في عام 2020.

يذكر أن معدل البطالة بلغ 5.2% في عام 2018.

وتوقع علماء الاقتصاد بالمعهد حدوث تباطؤ واضح في الاقتصاد، وخفض المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي الألماني في عام 2019 إلى 0.9%، بعدما كان يتوقع في شهر ديسمبر الماضي نموا بنسبة 1.4%.

ويتوقع المعهد حاليا نموا اقتصاديا بنسبة 1.5% لعام 2020 بدلا من 1.6%.

ولكن المعهد يرى أن خطر مواجهة ركود اقتصادي يعد منخفضا. وقال رئيس قسم النمو الاقتصادي بالمعهد رولاند دورن: "صحيح أن الاقتصاد الألماني لا ينمو حاليا بشكل ديناميكي، إلا أن ذلك لا يشير إلى حدوث ركود".