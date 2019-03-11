من المقرر أن تتصدر المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق محتمل للحد من البلاستيك في محيطات العالم أجندة مباحثات مؤتمر أممي معني بشؤون البيئة في كينيا، اليوم الاثنين.

ويشار إلى أن محيطات العالم تتلوث بأكثر من 100 مليون طن من البلاستيك، مع توقعات بزيادة التلوث بواقع 10 ملايين طن سنويا، وفقا للأمم المتحدة.

وقدرت الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050 سوف يكون هناك بلاستيك أكثر من السمك في المحيطات، كما أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق دولي ملزم قانونيا لمنع حدوث ذلك.

وسوف تركز الجلسة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي ستعقد في العاصمة الكينية نيروبي ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، على قضايا إهدار الطعام وتأثير السيارات التى تعمل بالكهرباء على البيئة.